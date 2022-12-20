«دبي التجارية» توفر خدمة إصدار شهادة المنشأ بالتعاون مع غرفة تجارة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي التجارية» و«غرفة تجارة دبي» عن إنجاز الربط الرقمي لتسهيل الخدمات التجارية للشركات العاملة في مجال التصدير وإعادة التصدير، من خلال تمكين المتعاملين من تقديم طلبات خدمات العضوية وإصدار شهادة المنشأ مباشرة عبر منصة «دبي التجارية» الرقمية.

ويمكن من خلال شهادة المنشأ تحديد منشأ البضائع المصدرة والمعاد تصديرها، كما تساعد السلطات المعنية على تحديد قيمة الرسوم والتعرفة الجمركية، وذلك لاحتواء الشهادة على بيانات تفصيلية عن الشحنة. وسيكون بإمكان مستخدمي بوابة دبي التجارية، المنصة الرقمية للخدمات التجارية، تقديم طلب إصدار شهادة المنشأ وتسديد الرسوم والحصول على الشهادة بشكل فوري. وتعتبر هذه الخطوة إنجازاً مهماً لـ «دبي التجارية» من أجل تسهيل التجارة عبر الحدود؛ إذ تسمح للشركات العاملة في مجال التصدير بإتمام جميع مراحل المعاملة، ابتداءً من مناولة الشحنات وصولاً إلى التخليص الجمركي.

ويعد هذا التكامل جزءاً من الاتفاقية التي تم توقيعها في مارس بين الطرفين، لتكريس مكانة دبي الرائدة عالمياً بصفتها مركزاً تجارياً يمتاز بتسهيل المعاملات التجارية لما يزيد على 180 ألف مستخدم للبوابة؛ حيث تتيح منصة دبي التجارية الوصول بشفافية تامة إلى الخدمات التجارية، وتعزز القدرة على طلب المنتجات المصنوعة في دولة الإمارات، كما تؤدي إلى رفع معدلات التجارة الخارجية.

وقال سيف حتاوي، مدير تنفيذي الخدمات التجارية والرقمية في غرفة تجارة دبي: نسعى بشكل متواصل إلى بناء نموذج أعمال مرن يفتح المجال للوصول إلى الأسواق العالمية، خصوصاً وأن إمارة دبي تعتبر بوابة حيوية للتجارة والاستيراد والتصدير، ما يستدعي وجود منظومة إجرائية داعمة لنمو الأعمال التجارية. وتلعب شهادة المنشأ دوراً رئيساً في تطبيق السياسات التجارية لدولة الإمارات، وتسهيل تعاملاتها التجارية الخارجية، وتطوير صادراتها للأسواق العالمية؛ ونتطلع من خلال تعاوننا مع «دبي التجارية» إلى رفع معدلات التصدير وإعادة التصدير وصولاً لتحقيق مستهدفات خطة دبي للتجارة الخارجية برفع قيمتها إلى 2 تريليون درهم بحلول 2026، وتعزيز تنافسية دبي في القطاع التجاري واللوجستي.

وقال محمد أبوحمراء، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في «دبي التجارية»: «نلتزم بتسهيل التجارة وترسيخ مكانة دبي باعتبارها مركزاً تجارياً ولوجستياً رائداً، من خلال تقديم قيمة مضافة لمجتمع التجار ورجال الأعمال. ويتمثل هدفنا على الدوام في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي ودعم التحول الرقمي في الدولة. ونسعى من خلال تمكين مستخدمينا من الحصول على شهادة المنشأ مباشرة عبر منصة «دبي التجارية»، إلى دعم جهود الإمارات في بناء اقتصاد رقمي، وتحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم أفضل مستوى من الخدمات التجارية عن طريق النافذة التجارية الموحدة للخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد».

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