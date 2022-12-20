دبي تستضيف قمة التجزئة 2023 مارس المقبل

المصدر: دبي – بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف دبي فعاليات «قمة التجزئة 2023» بين 14 و15 مارس المقبل وبمشاركة أكثر من 850 من صُناع القرار في قطاع التجزئة و80 متحدثاً حول العالم تنعقد القمة بالشراكة مع غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة في مظلة غرف دبي.وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسين في الحدث مجموعة من قادة شركات التجزئة العالمية وفي مقدمتهم تومي هيلفيغر مؤسسة العلامة التجارية المعروفة «تومي هيلفيغر» للأزياء وميشيل وورد الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر «هارودز» ويهواد شميدان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبليو إتش بي جلوبال» و«توي آر أس» وغيرهم.

وتزخر أجندة القمة بمجموعة من المحاور الحيوية تشمل آفاق الاقتصاد العالمي وتأثير المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية في قطاع التجزئة، إلى جانب آليات بناء نموذج عمل مرتكز على متطلبات المتسوقين في ظل التطورات التقنية المتلاحقة وتغير سلوك المستهلك واعتماد قنوات متعددة للمبيعات والارتقاء بتجربة التسوق بشكل عام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز