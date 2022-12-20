14.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها أمس وربح رأسمالها السوقي 14.2 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.228 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.243 تريليونات أمس منها 2.663 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و579.75 ملياراً للأسهم في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.44 مليار درهم منها 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و235.07 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 340.28 مليون سهم عبر تنفيذ 17.2 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.35% عند 10350.64 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.3% ليغلق عند 10358.4 نقطة، في حين وصل مؤشر سوق دبي العام إلى 3340.13 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم «موانئ أبوظبي» 3.6% و«طاقة» 2.61% و«الدار» 2.01% و«أبوظبي الأول» 1.52% و«أدنوك للحفر» 0.65%.

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