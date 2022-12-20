4 عقود من الشراكة بين «هيونداي موتور» و«جمعة الماجد»

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت مؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لعلامتي هيونداي وجينيسيس في الإمارات، جاي هون جاي تشانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «هيونداي موتور»، وزار تشانغ صالات العرض التابعة للمؤسسة في دبي، والتي تعد أول حضور فعلي لعلامة هيونداي في الإمارات. وتزامنت الزيارة مع مرور أربعين عاماً على الشراكة الناجحة بين هيونداي، ومؤسسة جمعة الماجد. وكان في مقدمة مستقبلي الضيف كل من عبدالله وماجد الماجد، العضوان في مجموعة جمعة الماجد القابضة، وعمر الزبيدي، رئيس جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا، وسليمان الزبن، رئيس شركة هيونداي وجينيسيس الإمارات.

وحظيت زيارة تشانغ باهتمام كبير من قبل فريق هيونداي، وشهد الحدث تقديم درع شكر له، تقديراً لزيارته ومشاركته في الاحتفال بالعلاقة المثمرة والمميزة بين الشركتين، وتأتي الزيارة في وقت تمكنت فيه هيونداي الإمارات من تحقيق نجاحات كبيرة، كانت بمثابة مصدر فخر للعلامة التجارية.

وقال سليمان الزبن، رئيس شركة هيونداي وجينيسيس الإمارات: نفخر بشراكتنا مع هيونداي طوال الأربعين عاماً السابقة، لقد حصلنا على جائزتين مرموقتين، ضمن جوائز رضا العملاء عن دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يشهد على أدائنا المتفوق، وتركيزنا على مهمتنا الهادفة إلى تقديم تجارب، وفق أعلى المعايير العالمية في كل مراحل التواصل من رحلة العملاء. لقد سعدنا باستقبال السيد تشانغ، الذي شاركنا الاحتفال بهذا الإنجاز.

وعلى مر السنين، نجحت مؤسسة جمعة الماجد في تحقيق إنجازات كبيرة لعلامة هيونداي، بما في ذلك إطلاقها عدداً من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع شرطة الفجيرة، من خلال تركيب محطات شحن الهواتف المحمولة داخل مراكز الشرطة في الإمارة، وأطلقت أيضاً «أكاديمية هيونداي الإمارات للتدريب» في عام 2019 لتعزيز مهارات كوادرها العاملة. وعلاوة على ذلك، أضافت القيادة العامة لشرطة دبي «جينيسيس جي في 80» كونها أول سيارة دفع رباعي من «هيونداي موتور» تنضم إلى أسطولها من سيارات الدوريات الفاخرة.

وفي عام 2021، وتماشياً مع أجندة دبي 2030 للتنمية المستدامة، نشرت هيونداي الإمارات عدداً من محطات شحن السيارات الكهربائية، دعماً لخططها، لطرح سياراتها الكهربائية.

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