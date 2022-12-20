36.7 ملياراً أقساط شركات التأمين في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

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كشف مصرف الإمارات المركزي عن مواصلة نمو قطاع التأمين في الدولة خلال الربع الثالث من العام الجاري مع زيادة عدد وثائق التأمين وإجمالي الأقساط المكتتبة.

وأشار المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام الجاري، إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 36.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 34.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2021.

وأرجع تقرير المركزي الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى 14.6 مليار درهم وزيادة أقساط التأمين الصحي إلى 16.4 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى بلوغ إجمالي المطالبات المدفوعة إلى 18.7 مليار درهم في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام موزعة بواقع 11.8 مليار درهم مطالبات التأمين الصحي و5.2 مليارات درهم مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات.

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