«شرف للتجزئة» توسع عملياتها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم شرف للتجزئة، وهي مجموعة متاجر البيع بالتجزئة المحلية في الإمارات، توسيع نطاق حضورها بشكل كبير في السوق المتخصصة بمستلزمات أنماط الحياة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والشرق الأقصى، بإطلاق خطط لافتتاح 23 متجراً في عام 2023، بالإضافة إلى ثلاثة متاجر جديدة لعلاماتها التجارية الرائدة «فورايفر21» و«كوتون اون» و«بودي»، في سيليكون سنترال مول، وجهة البيع بالتجزئة والترفيه في الإمارات. وتشغل المتاجر الجديدة مساحة كلية تبلغ 23,188 قدم مربع من مساحات التسوق التي تعكس استراتيجية توسع المجموعة في جميع أنحاء المنطقة.

ويقدم «فورايفر21» و«كوتون اون» اللذان تم افتتاحهما حديثاً أزياء الموضة السريعة بأسعار مناسبة، كما يقدم متجر «بودي» ملابس نابضة بالحيوية ومريحة للسيدات مع مجموعة واسعة من عروض وصفقات الملابس لزوار المول. تم الكشف عن افتتاح واستعراض تشكيلات أزياء هذه العلامات التجارية الرائدة من المجموعة من خلال تجربة غامرة شملت ثلاثة أحداث مختلفة عكست طابع العلامة التجارية.

وقال ياسر شرف، نائب رئيس قسم البيع بالتجزئة والضيافة والصناعة والخدمات المالية بمجموعة شرف، إن التواجد بالقرب من عملائنا يأتي في صميم نهج عملنا في شرف للتجزئة، ولهذا فإن إطلاق متاجرنا الجديدة في سيليكون سنترال، لا يسهم فقط في توسيع نطاق تواجدنا وحسب، بل يجعلنا أيضاً أكثر قرباً من مجتمع جديد.

إن استكشاف مزايا المنتجات من خلال معاينتها عن قرب يُعد من العوامل المهمة عندما يتعلق الأمر بتسوق الأزياء، ونحن نحرص دائماً على تلبية المتطلبات المتنوعة لعملائنا. كما أن الالتزام بمواكبة ميول عملائنا وتفضيلاتهم وتلبية احتياجاتهم دائمة التغير للاستمتاع بتجارب فريدة بالتسوق من منتجات علامة تجارية مرموقة، يمكّننا من مواصلة رحلتنا نحو التميز، والحفاظ على التزامنا بتعزيز تواجدنا من خلال توفير قيمة استثنائية للعملاء.

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