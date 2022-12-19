مركز دبي التجاري العالمي يستضيف منتجات 2000 شركة صينية

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف مركز دبي التجاري العالمي معرض «الصين للحياة المنزلية» ويستمر ثلاثة أيام حتى 21 ديسمبر الجاري، ويشارك فيه نخبة من الشركات الصينية ليجمع الموردين الصينيين والمشترين المحليين في مكان واحد، ويضم أكثر من 2000 منصة لعرض منتجات الشركات المشاركة.

وتنظم مقاطعة جوانجدونج ضمن جناحها أكبر مجموعة من العارضين، مع أكثر من 566 مصنعًا و506 شركات تصدير من المقرر أن تعرض أحدث منتجاتها في مجالات مثل الملابس والمفروشات المنزلية والجمال والإلكترونيات. والمعرض يعطي الدعم والثقة للشركات الصينية للسفر خارج الصين واللقاء بالمستوردين وجهاً لوجه للمرة الأولى بعد الجائحة، وستقوم رحلتان مستأجرتان للطيران خصيصاً وسيكون على متنهما ما يقرب من 500 مدير تجارة خارجية لشركات صينية لحضور فعاليات المعرض في دبي.

وقال بينو بيالاي الرئيس التنفيذي للعمليات في معرض «ميورينت» الدولي بشنغهاي، والمنظم للحدث في دبي: «تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقًا مهمًا للمصنعين الصينيين، ونحن نبذل جهودًا متضافرة لضمان قدرتنا على جلب المصنعين المناسبين».

وأضاف بيالاي: يوفر المعرض فرصة للمشترين للتعبير عن أحدث التوجهات وعرضها على العملاء المحليين لتسهيل التواصل الفعال والعمل على بحث الأعمال بين العارضين الصينيين والمشترين المحليين، وأنها فرصة رائعة للمشترين للقاء الشركات المحتملة وجهًا لوجه للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، واكتشاف أحدث المنتجات والاتجاهات من الموردين الصينيين.

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