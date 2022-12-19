1.4 مليار درهم تصرفات أراضي عجمان بنمو 73% خلال نوفمبر 2022

المصدر: عجمان - البيان

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سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان 1121 تصرفاً عقارياً خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي حجم التداول 794 مليون درهم، حيث شهدت «الجرف 2» أعلى مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن التصرفات العقارية في عجمان حققت نمواً بنسبة 73% مقارنة بشهر أكتوبر 2022 لتحافظ بذلك على وتيرة أداء متصاعدة تعكس حيوية القطاع العقاري في الإمارة ومدى جاذبيته وملاءمته لمختلف فئات المستثمرين، وذلك لما يتسم به من خيارات متنوعة وتنافسية كبيرة مقارنة بالمناطق الأخرى.

123 رهناً

وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجلت 123 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 437 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 93.5 مليون درهم في منطقة «النخيل 1»، وجاء حي «الزاهية» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الياسمين» و«الباهية». كما تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «عجمان أب تاون» و«عجمان ون».

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