1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 476 مبايعة بقيمة 1.17 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 322.29 مليون درهم و430 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 845.38 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 66 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 181 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثانية بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 181.95 مليون درهم منها 19 رهونات أراض بقيمة 61.88 مليون درهم و73 رهونات فلل وشقق بقيمة 120.07 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الثالثة بقيمة 39 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 15 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 35.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الثانية بقيمة 15 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 5 ملايين درهم.

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