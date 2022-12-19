«اقتصادية الشارقة» تبحث سبل التعاون مع «شروق»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وفداً من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين بما يخدم المصلحة العامة للإمارة.

واستقبل سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق برئاسة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي بالإنابة للهيئة، ومحمد جمعة المشرخ المدير الـتنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومروان صالح العجلة مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في إطار بحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين، وكان في استقبال الوفد بجانب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عدد من مديري الإدارات بالدائرة.

آليات

وخلال الاجتماع تم بحث الأمور المشتركة وآليات وسبل تعزيز هذا التعاون للإسهام في تحقيق الريادة للإمارة في جميع المجالات تعزيزاً للتكامل والتعاون والتنسيق في دفع عجلة الارتقاء بآليات التخطيط الاقتصادي، انسجاماً مع التطلعات الطموحة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الإنتاجية. كما بحث الجانبان العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، وجرى تبادل الأفكار حول بعض الإجراءات المتبعة، كما تعرف الوفد إلى هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في المجالات المشتركة، إضافة إلى أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في الدائرة، وتناول الطرفان آليات وسبل تعزيز التعاون، مما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة في الإمارة.

حرص

وفي ختام اللقاء ثمّنت الدائرة زيارة الوفد، مشيدةً بحرص الجهات على التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية المحلية والاتحادية، مؤكدين على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات واللقاءات لما لها من دور في تسريع عمليات التطوير وتعزيز حركة الاستثمار، إلى جانب جذب المستثمرين ودفع العجلة الاقتصادية في الإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز