رسمياً .. الإمارات تستضيف اجتماع منظمة التجارة العالمية في فبراير 2024

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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أكدت منظمة التجارة العالمية في بيان عبر تويتر اليوم الاثنين أن المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة سينعقد في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة في فبراير 2024.

وقالت مصادر تجارية الأسبوع الماضي إن الإمارات والكاميرون كانتا تتنافسان لاستضافة الاجتماع واتفقتا على أن تستضيف أبوظبي الاجتماع الأول وأن تستضيف الكاميرون الاجتماع الذي يليه.

ويلتقي وزراء التجارة من 164 دولة أعضاء بالمنظمة كل عدة سنوات في مؤتمر وزاري ويسعون إلى الاتفاق على قواعد تجارية عالمية جديدة.

 

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