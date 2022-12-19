1.32 تريليون درهم ودائع فوق 20 مليوناً في مصارف الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير (أكثر من 20 مليون درهم) على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة والبالغ قيمتها 2.186 تريليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت قيمتها نحو 1.323 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي بما يعادل 60.5% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة.

وبحسب الإحصائيات، فإن الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليوناً بلغت قيمتها نحو 246.01 مليار درهم أو ما نسبته 11.25% من إجمالي الودائع، فيما حازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين على نحو 12.44% من الإجمالي بقيمة 272.02 مليار درهم.

وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 103.14 مليار درهم بنسبة 4.72% من إجمالي الودائع بنهاية التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، فيما وصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف لنحو 4% أو ما يعادل 87.44 مليار درهم.

وأشار المصرف المركزي إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.06% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 154.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.

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