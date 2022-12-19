"تيكوم "تضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من "مركز الابتكار" في مدينة دبي للإنترنت

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم عن وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من "مركز الابتكار” في مدينة دبي للإنترنت، وتبلغ قيمة الاستثمار في المرحلة الثانية من المركز 442 مليون درهم ، ما يعكس التزام المجموعة المستمرّ بتعزيز محفظة أصولها عالية الجودة ودعم سهولة مزاولة الأعمال في إمارة دبي إلى جانب استقطاب كبرى الشركات العالمية وأبرز المواهب العالمية.

ويأتي الاستثمار في المرحلة الثانية من "مركز الابتكار” في فترة تشهد فيها إمارة دبي نمواً ملحوظاً في مستوى الطلب على سوق العقارات التجارية نتيجةً للازدهار الاقتصادي والاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال ضمن أطر تنظيمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمواهب والكفاءات المتميزة من جميع أنحاء العالم.

وسيقدم المركز الجديد مجموعة متنوعة من الأصول التجارية ذات الجودة والمرونة العالية، بما في ذلك المساحات المكتبية والمقرات الرئيسية المصممة خصيصاً للعملاء.

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، إن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها مقراً رئيسياً لأكبر وأهم صناع التكنولوجيا في المنطقة، وواصلت تعزيز جاذبيتها ومرونتها من خلال الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية إلى دفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأمهر الكفاءات والمواهب المتخصصة من جميع أنحاء العالم.

من جهته قال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري - متحدثاً نيابة عن مدينة دبي للإنترنت - إن منظومة التكنولوجيا تسهم بشكل محوري في دعم مساعي دبي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.. لافتا إلى أن مدينة دبي للإنترنت تمكنت من توفير بيئة أعمال محفزة ومرنة لصناع التكنولوجيا قل نظيرها عالمياً، وتحرص المدينة على تطوير هذه البيئة وإمدادها بمزيد من مقومات التميز مثل مراكز الابتكار، استجابةً للطلب المتزايد في الإمارة بما يسهم في استقطاب المزيد من العلامات التجارية المبتكِرة والمواهب المبدعة.

ويعكس الأداء المالي لمجموعة تيكوم خلال الربع الثالث من العام الجاري النمو التصاعدي لسوق العقارات التجارية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.48٪ على أساس سنوي إلى 490 مليون درهم ، مدفوعةً بزيادة معدلات الإشغال على مستوى محفظة الأصول، ولا سيّما المساحات المكتبية والمستودعات وسكن العاملين.

وتضمّ المرحلة الثانية من "مركز الابتكار” مبنيين للمكاتب عالية الجودة وأربعة مباني بوتيك ومساحات مخصصة للمتاجر وأكثر من 800 موقفٍ للسيارات، وتبلغ مساحة المرحلة الثانية من المركز المقرّر إنجازها بحلول العام 2024 أكثر من 355 ألف قدم مربّع.

تجدر الإشارة إلى أنّ المرحلة الأولى من "مركز الابتكار" التي أطلقت في العام 2018، تتميز بمعدلات إشغال عالية، وتحتضن المرحلة الأولى أبرز شركات التكنولوجيا العالمية من بينها "جوجل" و"هيوليت باكارد" و"جارتنر" و"تشاينا تليكوم".

ومن المتوقّع أن تبدأ المراحل الأخيرة من تطوير "مركز الابتكار” بعد عام 2024، حيث سيضيف المركز إلى محفظة مجموعة تيكوم عند اكتمال جميع مراحله مساحات إضافية تبلغ أكثر من 1.2 مليون قدم مربّع مخصصة لشركات التكنولوجيا والتعليم ووسائل الإعلام الجديدة بجميع أحجامها.

وبالاستناد إلى تقرير سوق دبي العقاري الصادر عن شركة "كور" للعقارات خلال الربع الثالث من العام 2022، تشهد الإمارة نمواً ملحوظاً في حجم التراخيص والمقيمين الجدد، الأمر الذي يعزّز الطلب ضمن قطاع العقارات التجارية.

ويشير التقرير أيضاً إلى أنّ معدل تأجير المكاتب على مستوى الإمارة هو الأعلى اليوم منذ تسجيله أعلى معدلاته في عام 2014، حيث بلغ 83% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنةً بنسبة 78% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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