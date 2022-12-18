100 شركة ناشئة تتبادل تجاربها في «الشارقة لريادة الأعمال 2022»

المصدر: الشارقة - البيان

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أكثر من 100 شركة ناشئة في مجالات الاستثمار العقاري والتكنولوجيا المالية والخدمات الإلكترونية وغيرها من المجالات، تعرض تجاربها وتقدم خلاصات خبراتها على منصات «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، بمشاركة قادة مبدعين ورواد أعمال مبتكرين نجحوا في توظيف التكنولوجيا في خدمة مشاريعهم التجارية المختلفة، حيث يقدم لهم المهرجان فرصة فريدة لتعريف الزوار بأفكارهم المبتكرة ونماذج أعمالهم الإبداعية التي تمكنوا من تحويلها إلى أعمال مستدامة من خلال قدرتهم على خلق حالة من التوازن بين قواعد العمل واحتياجات الجمهور وفهمهم لمتغيرات السوق.

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