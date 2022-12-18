"روّاد" تعتمد قرارات تمويل بقيمة 1.8 مليون درهم لمشاريع جديدة في الشارقة

المصدر: وام

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اعتمدت لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" قرارات تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.8 مليون درهم لدعم وتطوير مشاريع ناشئة لرواد الأعمال المواطنين بالإمارة لترتفع القيمة الإجمالية للتمويلات خلال عام 2022 إلى 3,817,000 درهم بنسبة زيادة تتجاوز 46% عن العام الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة الذي عقد بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة برئاسة سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس لجنة تمويل المشاريع مدير مؤسسة "روّاد" وبمشاركة أعضاء اللجنة سعيد غانم السويدي وفيصل جاسم المدفع والدكتور مدثر عبد الله ونورا الزرعوني، فيما حضر من اللجنة الفنية لتمويل المشاريع فاطمة حسن آل علي رئيس اللجنة الفنية مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع إلى جانب أعضاء اللجنة ناصر عبد الله العويس محلل مالي أول وحمده محمد الحمادي إداري أول تمويل.

واستعرض الاجتماع قرارات التمويل التي تم اعتمادها خلال العام والتي شملت 9 مشاريع ريادية بمختلف مدن الإمارة تعمل في أنشطة متنوعة تشمل الخدمات الرياضية وأندية اللياقة البدنية وتأجير القوارب والتدريب الفني والمهني وصناعة الحقائب ومراكز التجميل كما ناقش أحدث مستجدات المشاريع الممولة لعام 2022 وجهود المؤسسة في متابعة خطة سير عمل لكل مشروع.

وقال سعادة حمد المحمود إن العام 2022 شهد نمواً ملموساً في عدد المشاريع التي تقدمت بطلبات للحصول على التمويل والتي شملت أنشطة متنوعة بين مشاريع تجارية ومهنية وصناعية وهو ما يؤكد جاذبية بيئة ريادة الأعمال بالإمارة وقدرتها على توليد فرص تجارية واستثمارية في ظل البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعمل مؤسسة "رواد" وشركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وبالتعاون مع القطاع الخاص على تطويرها لمواصلة دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات ككل.

وأكد المحمودي أن مؤسسة "رواد" حريصة على تيسير عملية التمويل للمشاريع الجادة ذات الجدوى الاقتصادية التي من شأنها أن تحقق قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة والاقتصاد الوطني، موضحا أنه تم مناقشة عدد من المقترحات بشأن تطوير مزيد من التسهيلات فيما يخص التمويل للمشاريع الجديدة وكذلك تمويل التوسعات للمشاريع القائمة وهو مقترح قيد الدراسة خلال المرحلة المقبلة.

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