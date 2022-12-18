عروض قوية في احتفالات رأس السنة بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

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تستعد فنادق ومطاعم عدة بدبي لاستقبال موسم أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة الميلادية، بطرح مجموعة واسعة من العروض التي تستقطب النزلاء والزوار من داخل الدولة وخارجها في موسم الشتاء، لاسيما في ظل حملة «أجمل شتاء في العالم».

وفي هذا الإطار، أطلق فندق «سوفيتل دبي داون تاون»، على سبيل المثال عروضاً للعائلات، تتنوع بين تناول الشاي، وتجربة البوفيه العائلي الزاخر بالكثير من المأكولات الشهية، إلى وجبات البرنش اللذيذة والمتنوعة.

وفي مقهى «لاباتيسيري»، يمكن للضيوف الاستمتاع بـ«تشوكولت شود آلا آنسين»، وهو مشروب شوكولاته ساخنة تقليدي، مع حلويات فرنسية شهية المذاق، إضافة إلى ذلك، يستمتع الضيوف بأعذب الألحان التي يعزفها «آدم» لاعب البيانو التي تدخل البهجة على الزوار. كما تقدم أطيب المأكولات عشية عيد الميلاد في مطعم «لي كيوزين»، يوفر طيفاً واسعاً من أشهى الأطباق العالمية، وتتنوع الأطباق المقدمة ما بين الديك الرومي الشهي، إلى الأضلاع الطيبة التي سهر على تحضيرها عدد من أمهر الطهاة.

وفي أجواء متميزة كأنها لوحة فنية بإطلالة بديعة على برج خليفة ومنطقة وسط مدينة دبي، يقدم الفندق عشية الاحتفالات بعيد الميلاد من 7إلى 10:30 مساءً، مجموعة واسعة من الأطباق التقليدية والحلويات وغيرها الكثير! ويستطيع الضيوف الطلب من قائمة الطعام إذ تتوافر مجموعة واسعة من أشهى الأطباق العالمية.

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