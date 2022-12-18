«كوبر فيتش»: أقوى أداء لسوق العمل في الإمارات منذ عقد

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل سوق العمل في الإمارات خلال 2022، أقوى أداء منذ عقد كامل، حيث شهدت سوق العمل بالدولة في 2022 طلباً على التوظيف، يفوق كثيراً ما كان متوقعاً في عدة قطاعات.

وتوقعت «كوبر فيتش»، أن تشهد متوسطات الرواتب في الدولة خلال العام المقبل، بانيةً على الأداء القوي الذي تحقق خلال العام الجاري.

وأوضحت الشركة في دليلها السنوي، الذي يحدد اتجاهات الرواتب للدولة للعام المقبل، أنه استناداً إلى هذا الأداء القوي، يخطط عدد من الشركات الخاصة في الإمارات، لزيادة متوسطات الرواتب التي يتقاضها موظفوها في 2023 بنسب متفاوتة.

وقدّر الدليل أن 57% من الشركات بالدولة، سوف ترفع متوسطات رواتب موظفيها في 2023، منهم 45% يخططون لزيادة متوسطات الرواتب بـ5%، فيما يخطط 7% لزيادة متوسطات الرواتب تفوق 10%، ويعتزم 5% زيادة متوسطات الرواتب بين 6% و9%.

واستندت «كوبر فيتش» لرواتب 2023، إلى نتائج استبيان أجرته على عينة شملت 300 مسؤول ومتخذ قرار في شركات متنوعة على مستوى منطقة الخليج العربي عموماً.

وأظهرت البيانات الواردة في الدليل، أن القطاع العقاري يتصدر القطاعات الاقتصادية المتنوعة بالدولة في متوسطات الرواتب السنوية، حيث يبلغ متوسط الراتب السنوي في القطاع 252000 درهم، يليه قطاع الشؤون القانونية بمتوسط 231000 درهم، ثم القطاع المصرفي بمتوسط 178000 درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز