الإمارات تؤكد أهمية تنويع مصادر الإنتاج العالمي للغذاء

المصدر: دبي - البيان

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شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الأول لمجموعة عمل الإطار ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين، الذي عقد للمرة الأولى تحت رئاسة الهند بمدينة بنغالور يومي 16 و17 ديسمبر الجاري. وناقش الاجتماع جدول الأعمال لعام 2023، حول أهم القضايا الاقتصادية العالمية والآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتحول المناخي، حيث دعت الدولة إلى ضرورة تنويع مصادر إنتاج الغذاء عالمياً.

ضم الفريق الإماراتي المشارك في الاجتماع، ممثلي وزارة المالية: علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة الضرائب الدولية، بحضور أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والأعضاء من خارج «العشرين»، وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية.

ضرورة

وأكد الفريق الإماراتي ضرورة تنويع مصادر الإنتاج العالمي للغذاء؛ لتعزيز مرونة القطاع على المستوى العالمي، من خلال تنسيق عمل المجموعة مع المنظمات الدولية لدراسة الاحتياجات التمويلية والتشغيلية؛ لمساعدة الدول النامية على تعزيز إنتاجها الزراعي وتحديد احتياجاتها من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً في المجال التقني؛ لتعزيز فاعلية الإنتاج.

كما نوّه ممثلو وزارة المالية بضرورة متابعة التنسيق الدولي من خلال المجموعة؛ لتعزيز الاستقرار المالي العالمي، خصوصاً في مرحلة التعافي للتخفيف من الآثار المالية التي نتجت عن جائحة «كوفيد 19».

وختاماً رحّب ممثلو وزارة المالية بتوجه المجموعة نحو دراسة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التحول المناخي. كما دعوا أعضاء المجموعة للتنسيق مع دولة الإمارات في هذا الصدد؛ استعداداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) العام المقبل.

خطة عمل

وناقش الأعضاء الآثار الاقتصادية الناتجة عن تغير المناخ، وخطة العمل المقترحة لعام 2023، وتم الاتفاق بشأن البنود المقرر إنجازها والجدول الزمني، بالإضافة لاستعراض المخاطر الرئيسة المتعلقة بزيادة انعدام الأمن الغذائي والطاقة.

وتباحث الأعضاء حول سُبل تعزيز التعاون بين اقتصادات دول «العشرين»؛ لصنع السياسات الاقتصادية اللازمة لمواجهة التداعيات، والآثار غير المباشرة والتبعات التي قد تواجهها الدول منخفضة الدخل.

واتفق الأعضاء على خطة عمل مجموعة عمل الإطار لعام 2023، ومناقشة التقدم المحرز في اجتماعاتهم المقبلة المقرر عقدها مارس المقبل.

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