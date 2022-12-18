147.3 مليار درهم تجارة الإمارات واليابان في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أكد أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى الدولة، عمق العلاقات التاريخية الثنائية التي تربط الإمارات باليابان.

جاء ذلك بالتزامن مع احتفال البلدين بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.

مبادلات تجارية

وقال إيسوماتا، على هامش فعالية نظمتها شركة «إيه بي سي ستايل»، أكبر شركة في مجال الأغذية اليابانية، بالتعاون مع السفارة اليابانية، إن العلاقات الإماراتية اليابانية بدأت منذ 50 عاماً، وترسخت بفضل المبادلات التجارية التي كانت تقوم بها الشركات اليابانية في المنطقة، وتطورت بشكل سريع حتى شملت جميع مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتكنولوجي».

وتابع: «بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 147.3 مليار درهم (40.1 مليار دولار)، بنمو قياسي عن الفترة المقابلة من العام الماضي نسبته 70%، وبزيادة كبيرة عن مستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19» بأكثر من 52 مليار درهم، وذلك وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»».

جودة تنافسية

وأوضح إيسوماتا في كلمته خلال الحدث، أن فعالية تسويق المنتجات اليابانية تأتي لتعزيز تواجدها في السوق الإماراتية والخليجية بشكل عام، وقال: «بما أن دبي هي بوابة مهمة للوصول إلى أسواق المنطقة، تتميز المنتجات اليابانية بجودتها العالية، وقدرتها على كسب رهان المنافسة، وهو أمر محفّز لرجال الأعمال والشركات؛ لتطوير علاقاتها التجارية في هذا المجال».

وأكمل: «نتطلع أن يكتشف المقيمون في دبي من مختلف الجنسيات جودة منتجاتنا الزراعية. كما أن عدد المطاعم اليابانية شهد ارتفاعاً في دبي وأبوظبي وباقي إمارات الدولة، ما يؤكد أن الأطباق اليابانية تحظى بإعجاب واسع في الدولة والمنطقة».

وثمّن عدد من رجال الأعمال، جودة الفواكه والخضروات ومختلف المنتجات الزراعية، الأمر الذي يشكل دافعاً لهم في تطوير علاقاتهم التجارية مع اليابان في الفترة المقبلة.

ترويج وعروض

حضر الفعالية، التي أقيمت بأحد المطاعم الراقية المتخصصة في تقديم الأطباق اليابانية بدبي، إلى جانب السفير الياباني، نوبرو سيكجوتشي، قنصل عام اليابان في دبي، فضلاً عن لفيف من رجال الأعمال الإماراتيين واليابانيين، والشركات المتخصصة في ترويج المنتجات الزراعية. فيما تضمنت الفعالية عرضاً للتراث والفلكلور الياباني الشهير.

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