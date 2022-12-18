«دبي للتسوق» يكافئ المتسوقين بعروض سخية

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت أمس فعاليات الدورة 28 من مهرجان دبي للتسوق لتهدي المقيمين في دبي وزوارها باقة من أفضل التجارب التسويقية والحسوم السخية والفعاليات الترفيهية والتجارب المتنوعة والعروض إلى جانب العديد من الجوائز الكبرى القيمة ومجموعة من الحفلات والفعاليات الفنية والموسيقية بما يعزز دبي وجهة للفعاليات والتسوق والتجزئة والسياحة ويشجع على استقطاب المزيد من السياح.واكتظت مراكز التسوق أمس بالجمهور في أول عطلة نهاية الأسبوع في المهرجان وساعد تحسن الطقس على تدفق الزوار للاستمتاع بالعروض التسويقية والترفيهية.

وأطلقت العديد من المحال والسلاسل التجارية ومراكز وأسواق التجزئة باقة من الحسوم الاستثنائية على مجموعة واسعة من المنتجات والسلع الاستهلاكية والإلكترونية كما شملت الحسوم الملابس الجاهزة والمفروشات والهدايا والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأحذية ووصلت التنزيلات إلى 75%. وشملت التخفيضات العديد من العلامات التجارية الشهيرة التي حرصت على مشاركة الزوار فرحتهم وإثراء تجارب التسوق.

ويوفر «دبي للتسوق» الذي يتواصل 46 يوماً تجربة شتوية ممتعة فيما تتسابق المحال والسلاسل التجارية والمراكز التجارية في أنحاء الإمارة في إهداء المتسوقين والزوار أفضل الصفقات والعروض التسويقية على باقة واسعة من السلع والمنتجات إضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي تستقطب أفراد الأسرة كافة.

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