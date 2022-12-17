«ثينك بروب» في دبي يوفر منصة للتوعية بالتطورات العقارية

المصدر: دبي ـ البيان

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أقام معهد «ثينك بروب» ندوة تعريفية بعنوان تأثير «التعليم المستمر على تطوير المهن العقارية» في فندق والدروف استوريا النخلة بدبي بحضور نخبة من المهتمين بالشأن العقاري والمختصين بتطوير التعليم العقاري من كافة الإمارات.

ومعهد «ثينك بروب» هو معهد تدريب عقاري، مقرّه أبوظبي وفرعه في دبي، أطلقته شركة «المتطورة للخدمات العقارية ADRES»، ويقدم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجال العقاري ودورات للمهن العقارية مُعتَمَدة من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

ويقدم معهد «ثينك بروب» دورات تدريبية بعدت طرق ووسائل مثل الدورات مباشرة الحضورية أو الافتراضية بتكلفة معقولة، وهو ما يضمن توفير المرونة لكل من متدربيه ومدربيه وشركائه.

ويهدف المعهد إلى تطوير المعرفة في قطاع العقارات بصورة أفضل وبنهج يستند إلى المعرفة والبحث والمشاركة، ويعد ذلك جزءاً من رؤيته المتمثلة في أن يصبح معهد التدريب العقاري المُتخصّص والمُعتَمَد والموثوق في دولة الإمارات.

وقال معاذ مقبول مدير عام شركة «المتطورة للخدمات العقارية»: إن الهدف الرئيسي من إنشاء معهد «ثينك بروب» هو نشر التوعية والعلم العقاري لكافة شرائح ومستخدمي القطاع العقاري من وسطاء ومقيمين ومساحين ومدراء عقاريين من خلال الدورات المهنية وورش التوعية والمكتبة العقارية من خلال منصة إلكترونية حديثة، ولدينا تعاون رئيسي مع دائرة البلديات والنقل بأبوظبي كما بدأنا العمل كذلك بسوق دبي حيث هناك مواكبة دائمة لما تطرحه مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) من متطلبات عند حصول المهنيين على الرخصة المعتمدة. هذا ولدينا في هذا الإطار تعاون مع جهات محلية وعالمية لتوفير أحدث الدورات في المجال العقاري وباللغتين العربية والانجليزية.

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