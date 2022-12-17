«يانغو ديلي تيك» تنطلق في الإمارات لتمكين تجار التجزئة بأحدث الابتكارات

المصدر: دبي ـ البيان

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انطلقت أعمال يانغو ديلي تيك (Yango Deli Tech)، شركة التقنية العالمية المتخصصة بتوفير أحدث التقنيات والخبرات لتجار التجزئة وسوق التجارة الإلكترونية والتجارة السريعة، في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.

تساعد الشركة تجار التجزئة والأسواق التقليدية على التحول ونقل أعمالهم أونلاين، مع الارتقاء بعملياتهم وخدمات توصيلهم وتعزيز الفعالية التشغيلية بصورة كبيرة. هذا وأثبتت يانغو ديلي تيك مكانتها في السوق ونجاحها في تعزيز التوصيل السريع لطلبات البقالة مع أكثر من 450 متجراً مظلماً.

تمكّن يانغو ديلي تيك تجار التجزئة والتجارة الإلكترونية والتجارة السريعة ومنصات التسوق من تسليم البضائع كلها في الوقت المحدد، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الربحية والكفاءة بصورة عامة. بالنسبة للشركات التقليدية، يوفر نموذج عمل يانغو ديلي فرصة للانتقال من العمل على أرض الواقع إلى العمل أونلاين، مع تجنب التكاليف غير الضرورية للعمليات غير الأساسية.

كما يمكّن الشركات من التوسع بشكل أسرع والتقدم على المنافسة. تدعم حلول يانغو ديلي مجموعة متنوعة من خيارات التوصيل، بما في ذلك التوصيل السريع، بالإضافة لكونه مناسباً لواجهات الاستخدام المختلفة، وفقاً لكل عميل.

وقال ماكس أفتوخوف، الرئيس التنفيذي لشركة يانغو ديلي تيك: «يؤدي التغيير السريع في عادات الإنفاق الاستهلاكي وتطور تفضيلات العملاء إلى تحول طريقة عمل الشركات في مجال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية بصورة كبيرة. وتعتبر التكنولوجيا عامل تمكين رئيسي في هذا التحول.

بينما يسعى بائعو البقالة إلى التكيف، تساعدهم الحلول التقنية، مثل حلولنا، على تبسيط عملياتهم وتحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى فتح فرص جديدة للنمو والتوسع، كل هذا مع أخذ الراحة والأمان بعين الاعتبار».

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق البقالة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 25 مليار دولار أمريكي بمرور الوقت، مع وجود مجال لمزيد من التوسع والنمو. وفقاً لتقديرات يانغو ديلي تيك، من المتوقع أن يتضاعف عدد عمليات التوصيل اليومية في دبي. يمثل انتشار التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط حوالي 4 % مما يجعل التقنيات الأكثر تقدماً محركاً للنمو لتحقيق حصة أكبر في السوق.

وتقدم يانغو ديلي تيك مجموعة متنوعة من الحلول للوفاء بالطلبات، التجارة، التوصيل، تجربة العميل والتحليلات. كما تشمل تقنيات الخاصة بشركة يانغو ديلي تيك والمشمولة بحقوق الملكية: أنظمة إدارة المستودعات، وتخطيط موارد الشركات، تتبع المخزون، تعبئة المخزون، تعيين الطلبات لشركات الشحن، حلول التوجيه الذكية، بالإضافة إلى تطبيقات خاصة مصممة للعملاء، وتطبيقات للقائمين على انتقاء المنتجات.

والقائمين على التوصيل. يساعد هذا الشركات على التحقق من دقة المخزون بنسبة 99.9 %، وتقليل عمليات الإلغاء / الاستبعاد، توفير الكثير من الكيلومترات، وتعزيز تجربة العملاء واقتصاديات وحدات المخزون. كما توفر المنصة لوحات معلومات حية لضمان المرونة وتمكين الشركات من اتخاذ قرارات عمل مستنيرة قائمة على البيانات. وفقاً لتقديرات الشركة، يمكّن اختيار هذا الحل الشركات من تقليل معدلات الخطأ بنسبة 15 % بشكل عام، ومعدلات الإلغاء بنسبة 35 % لزيادة ونمو إيراداتها.

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