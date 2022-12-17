147.3 مليار درهم تجارة الإمارات واليابان في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أكد أكيو إيسوماتا، السفير الياباني في الإمارات على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الإمارات باليابان مع احتفال البلدين بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، تزداد تلك الروابط التي تجلت في العديد من الإنجازات وأهمها الجانب الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقال أكيو أيسوما على هامش فعالية نظمتها شركة ايه بي سي ستايل، أكبر شركة في مجال الأغذية اليابانية بالتعاون مع السفارة اليابانية، إن العلاقات الإماراتية اليابانية بدأت منذ 50 عاماً وترسخت بفضل المبادلات التجارية التي كانت تقوم بها الشركات اليابانية في المنطقة وتطورت بشكل سريع حتى شملت جميع مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتكنولوجي، وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 147.3 مليار درهم (40.1 مليار دولار) بنمو قياسي عن الفترة ذاتها من العام الماضي بلغت نسبته 70 %، وبزيادة كبيرة عن مستويات ما قبل «الجائحة» بأكثر من 52 مليار درهم، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».

وأقيمت الفعالية بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات اليابانية - الإماراتية تحت إشراف هيثم مصطفى منسق عام الفعالية والطاقم المصاحب القائم على الفعالية بأحد المطاعم الراقية المتخصصة في تقديم الأطباق اليابانية من أجل تعزيز تواجد المنتجات اليابانية في السوق الإماراتية والخليجية بشكل عام، بحضور أكيو إيسوماتا السفير الياباني في الإمارات، ونوبرو سيكجوتشي، القنصل الياباني في دبي وعدد من رجال الأعمال اليابانيين والإماراتيين والشركات المتخصصة في ترويج المنتجات الزراعية، وتخلل الفعالية عرض للتراث الياباني.

وتضمنت الفعالية عرض افتتاح بكلمة السفير الياباني الذي حرص على تأكيد قوة العلاقات بين الدولتين ومن خلال العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وكيفية التبادل الاقتصادي، وبعد الكلمة تم عمل استعراض للفولكلور الياباني الشهير، وتم عرض الشركات المنتجة للمنتجات، ولقد حاز على إعجاب الحاضرين من حيث الجودة العالية للمنتجات وحرص جميع الحاضرين على الإشادة بتواجد مثل هذه الفعاليات التسويقية في السوق المحلي أكثر وأكثر.

وأوضح أكيو إيسوماتا أن فعالية تسويق المنتجات اليابانية تأتي لتعزيز تواجدها في السوق الإماراتية والخليجية بشكل عام بما أن دبي بوابة مهمة لدخول المنطقة، مشيراً إلى أن المنتجات اليابانية تتميز بجودتها العالية وقادرة على كسب رهان المنافسة، وهو حافز لرجال الأعمال والشركات لتطوير علاقاتها التجارية في هذا المجال، وأضاف: نتطلع أن يكتشف المقيمون في دبي من مختلف الجنسيات جودة منتجاتنا الزراعية.

وصرح أكيو أيسوماتا أن عدد المطاعم اليابانية شهد ارتفاعاً في أبوظبي ودبي ومختلف إمارات الدولة ما يؤكد أن الأطباق اليابانية تحظى بإعجاب واسع في المنطقة.

وثمن عدد من رجال الأعمال جودة الفواكه والخضروات ومختلف المنتجات الزراعية، ما يشكل دافعاً لهم لتطوير علاقاتهم التجارية مع اليابان في الفترة المقبلة.

أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والإمارات في العام 1971، وتم افتتاح سفارة الإمارات في طوكيو في ديسمبر 1973، بينما تم افتتاح سفارة اليابان في أبوظبي في أبريل 1974.

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