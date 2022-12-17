فنادق دبي تطلق حزمة من العروض لاستقطاب زوار موسم الشتاء

المصدر: دبي - البيان

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تستعد فنادق دبي لاستقبال موسم الأعياد بطرح مجموعة واسعة من العروض التي تستقطب النزلاء من داخل الدولة وخارجها في موسم الشتاء وفي ظل حملة «أجمل شتاء في العالم»، وفي هذا الإطار أطلق فندق سوفيتل دبي داون تاون مجموعة واسعة من العروض للعائلات وذلك بمناسبة اقتراب موسم الأعياد، وتتنوع تلك العروض بين تناول الشاي، وتجربة البوفيه العائلي الذي يزخر بالكثير من المأكولات الشهية، إلى وجبات البرنش اللذيذة والمتنوعة. كما يوفر الفندق لضيوفه تجربة متميزة تملؤها السعادة والاستمتاع بكل لحظة رفقة الأهل والأصدقاء في أجواء نابضة بالحياة.

وفي مقهى لاباتيسيري، يمكن للضيوف الاستمتاع بـ«تشوكولت شود آلا آنسين» وهي مشروب شوكولاته ساخنة تقليدي وحلويات فرنسية شهية المذاق. إضافة إلى ذلك يستمتع الضيوف بأعذب الألحان التي يعزفها «آدم» لاعب البيانو والتي ستدخل البهجة في الزوار.

كما تقدم أطيب المأكولات عشية عيد الميلاد في مطعم لي كيوزين

ويوفر المطعم طيفاً واسعاً من أشهى الأطباق العالمية والتي ستجد قبولاً واسعاً لدى الضيوف للاستمتاع بعيد الميلاد مع الأهل والأصدقاء. وتتنوع الأطباق المقدمة ما بين الديك الرومي الشهي، إلى الأضلاع الطيبة التي سهر على تحضيرها عدد من أمهر الطهاة.

وفي أجواء متميزة كأنها لوحة فنية بإطلالة بديعة على برج خليفة ومنطقة وسط مدينة دبي، يقدم الفندق عشية الاحتفالات بعيد الميلاد من 7 مساءً – 10:30 مساءً وفي منطقة الأعياد والاحتفالات، مجموعة واسعة من الأطباق التقليدية والحلويات وغيرها الكثير! ويستطيع الضيوف الطلب من قائمة الطعام إذ تتوافر مجموعة واسعة من أشهى الأطباق العالمية.

ويستعد فندق سوفتيل دبي داون تاون في ليلة رأس السنة لقدوم العام الميلادي الجديد 2023! تحت النجوم التي تُنير السماء نوراً وأملاً، وبإطلالة ساحرة على المدينة يقيم فندق سوفتيل دبي داون تاون عشاءً فاخراً ترحيباً بالعام الجديد، مع أناقة البندقية، وأجواء ريو النابضة بالحياة.

ويتضمن العرض مجموعة من منصات الطهي، إضافة إلى باقة واسعة من أشهى الأطباق العالمية والعروض الترفيهية المتنوعة.

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