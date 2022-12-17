انعكاس إيجابي لنظام التصنيف على المكاتب العقارية بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

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كشفت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن عدد المكاتب العقارية الحاصلة على تصنيف 4 نجوم وفق معايير التصنيف العقاري ارتفع خلال 2022 إلى 50 مكتباً عقارياً بزيادة 42.85 %.

كما ارتفع عدد المكاتب العقارية الحاصلة على تصنيف 3 نجوم إلى 577 مكتباً عقارياً بزيادة 27.37 %.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن نظام التصنيف العقاري انعكس إيجابياً على أداء المكاتب العقارية في عجمان وأسهم بشكل ملحوظ في تعزيز ثقافة التميز لديها وأهلها لمواكبة وتيرة التنمية المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة والمساهمة بفاعلية في نهضة هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد المحلي.

وأوضح أن إحصائيات 2022 أكدت مدى تجاوب المكاتب العقارية مع نظام التصنيف العقاري وتكيفها الإيجابي مع المعايير التي وضعتها الدائرة بعناية في سبيل الارتقاء بأداء القطاع العقاري وتعزيز سمعة إمارة عجمان ومكانتها المرموقة على الخريطة العقارية وتميزها في خلق بيئة استثمارية عقارية متكاملة توفر خدمات بجودة عالية وبمعايير عالمية تضاهي الدول المتقدمة.

وأكد أن نظام التصنيف العقاري نجح في بلوغ أهدافه المقررة بالنظر إلى النتائج المحققة لاسيما التحسن في مستويات أداء المكاتب العقارية وتمكنها من تحقيق أرقام إيجابية تعكس مدى التزام جميع الأطراف المعنية وحرصها على إنجاح هذا المشروع.

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