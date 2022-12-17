طرح عقارات فاخرة للبيع في رافلز ريزيدنسز بنخلة جميرا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» عن طرح 14 عقاراً فاخراً في رافلز ريزيدنسز للبيع. وتشمل العقارات 4 فلل و7 شقق سكنية و3 شقق بنتهاوس مكونة من ثلاثة طوابق. وتتراوح أسعار الفلل الجاهزة للبيع والمفروشة بالكامل، بين 52.1 و87 مليون درهم، في حين تتراوح أسعار شقق البنتهاوس بين 139.5 و153.1 مليون درهم، وأسعار الشقق السكنية بين 52.1 و84.5 مليون درهم.

وقال مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «توفر الشقق السكنية في رافلز ريزيدنسز في نخلة جميرا بدبي للمستثمرين مرافق ترفيهية استثنائية ومطاعم فاخرة ومساحات مخصصة للأعمال، وتُعد نخلة جميرا من أكثر المواقع العقارية المرغوبة على مستوى العالم، وتوفر باستمرار العديد من الفرص الجذابة للمستثمرين.

حيث سجل متوسط الأسعار في سوق الفلل الممتازة والثانوية ارتفاعاً بنسبة 7.62% في الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 32 مليون درهم بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتصدرت النخلة مبيعات سوقي الفلل الثانوية والشقق السكنية الثانوية من حيث الحجم في الربع الثالث من العام الجاري، حيث سجلت مبيعات بواقع 1.17 مليار درهم و1.71 مليار درهم على التوالي.

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