%76 في الإمارات يتوقعون تحويل المزيد من الأموال دولياً العام المقبل

المصدر: دبي- البيان

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أظهر بحث أجرته ويسترن يونيون توقعات بتحويل المزيد من الأموال من الإمارات دولياً في الأشهر الـ12 المقبلة.

وتُظهر البيانات أنّ 76% من المستهلكين الذين يرسلون الأموال و75% من الذين يستلمونها يتوقعون تحويل وتلقّي مزيد من الأموال خلال العام المقبل.

وتناولت الدراسة التي شملت أكثر من 1000 مواطن ومقيم في دولة الإمارات من الذين يرسلون الأموال عبر الحدود ويتلقّونها، أسباب وكيفيّة ومواعيد تحويل الأموال دولياً.

وقال جان كلود فرح، رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في ويسترن يونيون: يُعتبر تحويل الأموال قراراً شخصياً في أغلب الأحيان. وتُظهر بيانات ويسترن يونيون أنّ دعم الأحباء والأسرة أحد أكثر أسبابه شيوعاً. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة حول العالم وازدياد صعوبة الوضع الاقتصادي، من البديهيّ أن يحظى دعم الأسرة بالأولويّة عند تحويل الأموال.

وأضاف: مواصلة جذب هذه المجموعة المتنوعة من الجنسيات خير دليل على سعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جذاب ومؤثّر. ونرى أنّ هذه الجهود المستمرة ستتيح لدولة الإمارات البقاء في الصدارة كواحد من أكبر مصدّري التحويلات المالية في العالم.

دعم الأسرة

يُعتبر 60% من العملاء دعم الأسرة السبب الرئيسي لتحويل الأموال إلى الخارج، ويليه الادخار للمستقبل في المرتبة الثانية بالنسبة إلى 11% منهم. وتحتضن دولة ثقافات عدّة، حيث يقيم في أراضيها وافدون من أكثر من 200 جنسية، وتعدّ من الدول الأكثر تنافسيّة من حيث المواهب. كما تحتضن مقيمين من دول تعتبر اقتصاداتها الأكثر اعتماداً على التحويلات المالية في العالم.

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