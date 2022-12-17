بحث تسريع نمو التجارة بين الإمارات وأيرلندا

المصدر: أبوظبي- البيان

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ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً من الإمارات إلى جمهورية أيرلندا، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية والنقل اللوجستي والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وعقد الزيودي عدداً من الاجتماعات المهمّة، شملت اجتماعاً مع ليو فارادكار، نائب رئيس الوزراء الإيرلندي وزير المشاريع والتجارة والتوظيف، حيث تم بحث سبل تسريع نمو التجارة بين الإمارات وأيرلندا وآليات تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين. كما التقى هيلديجارد نوتن، وزيرة النقل، حيث ناقشا فرص التعاون المشترك بما يخدم التجارة الدولية ويساهم في دعم الاقتصاد العالمي والثنائي على وجه الخصوص. واتفق الجانبان على تعزيز العمل الثنائي خلال المرحلة المقبلة بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد بين البلدين.

مذكرة تفاهم

كما شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين حول المشاورات السياسية بهدف تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. والتقى الدكتور ثاني الزيودي خلال الزيارة بالمدير التنفيذي لـلوكالة الحكومية «إنتربرايز أيرلندا»، كيفين شيري.

حيث تم استعراض بعض الخطط التي تهدف لخلق ثقافة ابتكارية وتحقيق رعاية للشركات الناشئة القادمة لتنمو وتتجاوز قيمتها مليار دولار، إضافة إلى بحث فرص التعاون المشترك لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.

وقال الزيودي، إن الزيارة تؤكد إمكانية إقامة علاقات أعمق وأكثر تكاملًا بين البلدين. وأضاف: «تشترك الإمارات وأيرلندا في الإيمان بأهمية تطوير ثقافة الشركات الناشئة كوسيلة لتسريع النمو وخلق قدرات جديدة وإنشاء صناعات جديدة، ومن الواضح أننا نتبنى الابتكار في القطاعات الأساسية، ونرى إمكانات كبيرة لتبادل الخبرات وإنشاء منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون والتوسع في أسواق جديدة».

وتابع: يعد النقل اللوجستي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والتجارة من أبرز قطاعات التعاون التجاري المشترك بين البلدين الصديقين. وتمثّل الزيارة خطوة مهمة للجانبين الإماراتي والأيرلندي لتبادل المزيد من الخبرات والمعرفة في هذه القطاعات الحيوية، بما يسهم في خلق فرص جديدة لتطوير التعاون الثنائي والشراكات التجارية خلال الفترة القادمة«.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد وقعت مذكرة تفاهم مع الوكالة الحكومية»إنتربرايز أيرلندا«خلال فبراير الماضي، لاستقدام أفكارها وممارساتها المثلى إلى قطاع النقل بالدولة.

وبلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 758 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى 2022، بزيادة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، ونمت 32.4% و48.3% عن نفس الفترة من 2020 و2019 على التوالي. وقالت وكالة(إنتربرايز أيرلندا) في سبتمبر إنها تدعم أكثر من 400 شركة أيرلندية تقوم بالتصدير أو تتطلع إلى التصدير في منطقة الشرق الأوسط.

وفد

وضم وفد الإمارات خلال هذه الزيارة، محمد الشامسي سفير الدولة لدى أيرلندا، وراشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشريف العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، ومحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لتجربة ورضا المتعاملين في مجموعة كيزاد، وحسين المير، المدير العام لشركة مصدر في المملكة المتحدة، والمهندس سلطان الخفيلي، المدير للمشاريع الهندسية في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وعلي صالح، أخصائي أول تقني بشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

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