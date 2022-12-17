ورشة لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية حول الطاقة المتجددة

المصدر: (عجمان - البيان)

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نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، ورشة عمل لمنشآت القطاع الخاص بعنوان «الطاقة البديلة والمتجددة في بيئة الاعمال»، بهدف تسليط الضوء على أهمية الطاقة المتجددة ودورها في دعم نمو الاعمال وتخفيض النفقات وزيادة الإنتاج، وتأتي الورشة ضمن جهود المركز لتنظيم سلسلة ورش توعوية حول تطبيقات وممارسات المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.

حضر الورشة ناصر الظفري، الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وأصحاب الأعمال ومسؤولي منشآت القطاع الخاص.

وأكد ناصر الظفري أهمية الورشة ودورها في توعية أصحاب الاعمال بجدوى استخدامات الطاقة البديلة والمتجددة وتأثيرها المباشر على زيادة الإنتاجية وخفض النفقات، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار المتاحة بهذا القطاع الحيوي الذي يتميز بمستقبل واعد في ظل توجهات دول العالم إلى خفض الانبعاثات واستدامة الموارد.

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