«عزيزي» توظف 64 مواطناً في إداراتها الرئيسية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة عزيزي، تعيينها 24 مواطناً إماراتياً في مختلف إداراتها الرئيسية، مع وجود المزيد من الخطط لتوظيف ما يقرب من 40 موظفاً آخر في الأسابيع المقبلة، ليرتفع الإجمالي إلى 64 مواطناً، وذلك تماشياً مع قانون التوطين ومبادرة «نافس».

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «نعرب عن فخرنا للعمل بالتناغم مع جهود التوطين في الدولة، بل نحرص على تجاوزها، ونلعب دوراً استباقياً لتمكين الكوادر الوطنية والعمل على تطويرها في شركتنا. ويوجد لدينا العديد من المناصب المتخصصة رفيعة المستوى التي ستشغلها المواهب الإماراتية. ونسعى جاهدين لتحفيز نموها، التزاماً منا بإرشادات التوطين التي تمثل حافزاً قيماً ومساهماً أساسياً لتحقيق الأهداف المنشودة.

وينبع ذلك من إيماننا الراسخ بأهمية وجود بيئة عمل متنوعة ومتعددة الثقافات، ونتطلع إلى إثراء بيئتنا والارتقاء بها إلى مستويات أعلى». وفي الآونة الأخيرة، سلّمت المباني السبعة الأولى في المرحلة الأولى من ريفيرا، ومشروع كريك فيوز 1 المكون من 634 وحدة في قلب مدينة دبي الطبية. وبفضل موقعه الاستراتيجي قرب ميدان ون مول الذي لا يزال قيد الإنشاء، ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أهم الوجهات في دبي، يمثل ريفيرا أحد أبرز مشاريع عزيزي حتى الآن.

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