2.7 مليار درهم تصرفات عقارية بالشارقة في نوفمبر

المصدر: الشارقة - البيان

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ارتفعت التصرفات العقارية التي شهدتها مناطق إمارة الشارقة خلال نوفمبر إلى 2.7 مليار درهم مقارنة بـ1.9 مليار درهم في الشهر السابق، بحسب ما أظهرته نتائج التقرير الشهري الصادر من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وبلغت المعاملات العقارية التي نفذتها الدائرة خلال هذه الفترة 2.813 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية المختلفة.

وجاءت 23.1 % منها كمعاملات بيع بعدد 650 معاملة، في حين سجل الرهن عدد 322 معاملة شكلت 11.4 % من إجمالي المعاملات بقيمة 921 مليون درهم، وأما باقي المعاملات البالغة 1.841 معاملة فتوزعت على مجموعة من التصرفات العقارية الأخرى، ممثلة 65.5 % من إجمالي التصرفات العقارية.

وغطت مبايعات السوق العقارية مساحة إجمالية بلغت 13.3 مليون قدم مربع متوزعة على 99 منطقة في مختلف مدن الإمارة، وشملت العقارات المتداولة أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

أما بحسب نوع العقار، فقد شكلت معاملات الأبراج المفرزة 40.8 % من إجمالي معاملات البيع وبواقع 265 معاملة، وأما معاملات الأراضي الفضاء فبلغ عددها 194 معاملة تمثل 29.8 % من الإجمالي، بينما جاءت 191 معاملة في قطاع الأراضي المبنية، ونسبتها من الإجمالي 29.4 %.

أهم المناطق

وتركزت تصرفات السوق العقارية على منطقة مويلح التجارية في مدينة الشارقة بواقع 151 معاملة، تلتها كل من منطقة حوشي ومنطقة الخان بواقع 71 معاملة لكل منهما، ثم المجاز 3 بعدد 48 معاملة.

وحلت مويلح التجارية بصدارة المناطق بحسب حجم التداول النقدي بإجمالي 193.9 مليون درهم، جاءت بعدها منطقة المجاز 3 وبإجمالي 80.1 مليون درهم، ثم منطقة الخان التي سجلت قيمة تداولات بلغت 73.4 مليونا.

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