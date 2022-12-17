تجارب حصرية وترفيهية في «دبي للتسوق»

المصدر: دبي ـ البيان

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تواصلت، أمس، فعاليات الدورة 28 لمهرجان دبي للتسوق، لتهدي المقيمين في الإمارة وزوارها باقة من أفضل الفرص التسويقية والتجارب الحصرية والفعاليات الترفيهية وعروض الألعاب النارية المدهشة.

وتتنوع أجندة المهرجان لتشمل العروض الترويجية والتسويقية والجوائز الكبرى القيّمة التي تمنح سعداء الحظ أجمل اللحظات إلى جانب باقة من الحفلات والفعاليات الفنية والموسيقية وتجارب الطعام الشهية وغيرها.

وتشارك مراكز التسوق سلاسل التجزئة بأقوى العروض التسويقية على مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية بالإضافة إلى الأسواق الخارجية. ومن بين أهم الفعاليات المصاحبة للمهرجان «أضواء دبي» التي تنظم في دورتها الثانية وتعرض المجسّمات الضوئية التفاعلية من تصميم الفنانين والاستوديوهات الكبيرة على المستوى العالمي لأول مرة في دبي في منطقة «سيتي ووك» و«حي دبي للتصميم» و«نخلة جميرا». واحتفلت «ذي بوينت» و«بالم ويست بيتش» و«نخيل مول» بانطلاق المهرجان بتقديم عرض ضوئي مبهر للنافورة وعرض للألعاب النارية.

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