الإمارات بين الأسواق الأسرع نمواً لتطبيق «زوهو ديسك»

المصدر: دبي- البيان

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شهد تطبيق «زوهو ديسك» نمواً إجمالياً بنسبة 579% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في خمس السنوات الماضية، وجاءت الإمارات بين الأسواق الأسرع نمواً في المنطقة إذ سجلت معدل نمو سنوي مركب بلغ 36% منذ 2021.

وأعلنت «زوهو كوربوريشن» إطلاق إصدار محدث من «زوهو ديسك»، التطبيق الرئيس في منصة خدمة العملاء لدى الشركة، بهدف مساعدة فرق خدمة العملاء على التطور لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للعملاء وتلبية التوقعات المتزايدة للأعمال. ويشتمل الإصدار الجديد، الذي يدعم اللغة العربية، على خاصية «المحادثات المدمجة»، وهي مزيج سلس من تجارب الخدمات التخاطبية البشرية والروبوتية، إلى جانب العديد من تطويرات وتحسينات لواجهة المستخدم. وتمكّن هذه التطورات موظفي خدمة العملاء من تعزيز عمليات التواصل وتقديم تجربة عملاء عالية الجودة فضلاً عن إنهاء التخمينات وتقليل نقاط الاحتكاك بشكل كبير والتي غالباً ما تؤدي إلى تجارب سيئة للعملاء.

وقال حيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تسعى الشركات الناجحة في التحديات الاقتصادية إلى تكثيف الجهود للاحتفاظ بالعملاء من خلال تقديم تجربة خدمة عملاء استثنائية. ومع ذلك، تواجه الشركات التي تعتمد تقنيات المحادثات الافتراضية لتحسين جودة خدمة العملاء تحديات عدة كتعقيدات دمج وتصميم روبوتات المحادثة وكذلك قصور هذا المساعد الافتراضي في العمل مع البشر لخدمة العملاء عبر مختلف القنوات في الوقت نفسه. وتقود كل هذه التحديات إلى تجارب عملاء سيئة وعلاقات متوترة. من ناحية أخرى، فإن تحقيق تجربة المحادثة السلسة للعملاء يتطلب دمج العنصر البشري في قدرات روبوتات المحادثة للجمع بين المزايا لدى الطرفين. وفي هذا الإطار، تعالج ميزة المحادثات المدمجة في تطبيق زوهو ديسك هذا التحدي بطريقة ذكية وانسيابية مع خفض تكلفة تقديم الخدمة في الوقت ذاته».

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