«سانز» «أفضل مزود للتدريب في الأمن السيبراني خلال العام»

المصدر: دبي - البيان

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حصل معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، على جائزة «أفضل مزود للتدريب في الأمن السيبراني خلال العام»، وذلك ضمن جوائز tahawultech.com لأمن المستقبل 2022 التي نظمتها مجموعة سي بي آي ميديا. وتعمل تلك الجوائز على تكريم العلامات التجارية الرائدة في القطاع والتي تكرس جهودها لبناء مستقبل سيبراني آمن، كما تكافئ أفضل العاملين في مجال الأمن والمشاريع المتميزة في هذا المجال.

وقال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: تتمثل أولويتنا في سانز بالحرص على إتاحة التدريب على الأمن السيبراني وجعله مفتوحاً أمام الجميع من كل الأعمار والخلفيات والتخصصات والخبرات في القطاع، ولا شك في أن الحصول على هذه الجائزة يؤكد سيرنا في الطريق الصحيح ويعزز التزامنا تجاه مواصلة الابتكار وتحسين وسائل التدريب على الأمن السيبراني ليصبح أكثر فعالية وفائدة للطلاب الحاليين والمستقبليين.

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