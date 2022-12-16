اتفاقية بين ماج و«كوين مينا» لتسهيل شراء العقارات بالعملات الرقمية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت ماج، المطور العقاري، توقيع اتفاقية مع «كوين مينا»، منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في الوطن العربي. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل عمليات شراء العقارات باستخدام العملات الرقمية، والمساهمة في تسريع نمو اقتصاد دبي الجديد. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقبل المطور العملتين الرقميتين USDT و USDC.

وتعدّ «كوين مينا»، التي تتخذ في مملكة البحرين مقراً لها، منصة منظمة ومرخصة من قبل بنك البحرين المركزي كمزود لخدمات العملات الرقمية من الفئة الثالثة. ومن خلال إتاحة المجال أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات لربط حساباتهم البنكية مع محافظ «كوين مينا» مباشرة، تتيح المنصة للمستخدمين خيارات الاستثمار في العملات الرقمية.

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: من منطلق حرصنا على تحقيق المزيد من التطور، فإننا نواكب الآليات السائدة في السوق حالياً، والعمل على تلبية المتطلبات الفائقة لمستثمرينا الذين يتطلعون إلى تحويل مكاسبهم المربحة إلى أصول ملموسة باستخدام العملات الرقمية. ولن ندخر جهداً لدعم التقدم في الاقتصاد الرقمي للإمارة وتعزيز مكانتها العالمية البارزة لتحفيز قطاع دبي العقاري.

وأفاد مؤسسا «كوين مينا»، طلال الطبّاع ودينا سمعان، أن هذه الاتفاقية تؤكد تنامي تبني العملات الرقمية كوسيلة تبادل للقيمة تُستخدم لشراء الأصول على أرض الواقع.

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