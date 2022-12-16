1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 310 مبايعات بقيمة 918.48 مليون درهم منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 154.26 مليون درهم و280 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 764.23 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 32 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 145 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 178 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 158.66 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 33.54 مليون درهم و55 رهن فلل وشقق بقيمة 125.12 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 3 بقيمة 17 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 51.17 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 19 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الاولى بقيمة 8 ملايين درهم.

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