انطلاق «عروض الشارقة للتسوق 2022»

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت أمس النسخة الجديدة من «عروض الشارقة للتسوق 2022»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في كافة مدن ومناطق الشارقة بحملة تسويقية وترويجية هي الأضخم، تستمر حتى 29 يناير 2023. وستشهد الدورة على مدار 46 يوماً مجموعة كبيرة من العروض الترويجية في عدد من مراكز التسوق والمعالم السياحية ووجهات الترفيه العائلي بإمارة الشارقة.

إضافة إلى باقة متنوعة من الأنشطة التسويقية، وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية التابعة للغرفة، وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة. كما ستتنافس المراكز التجارية والأسواق المركزية ومتاجر التجزئة على تقديم تخفيضات تصل إلى 75 % على مختلف أنواع المنتجات وأشهر العلامات التجارية.

إضافة إلى رصد باقة كبيرة من الجوائز القيمة والهدايا للمتسوقين، التي تتماشى مع مسيرة العروض وما وصلت إليه من مكانة عالمية. وخصصت اللجنة التنظيمية للعروض موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً يشتمل على قاعدة بيانات عن المتسوقين، يستفيد منها تجار التجزئة لتحديد نطاق حملاتهم التسويقية، إلى جانب استقبال الملاحظات والاقتراحات بهدف التطوير الدائم للعروض.

إضافة إلى وجود منصة إخبارية للاطلاع على آخر الأحداث والفعاليات التي سيتم تنظيمها والإعلان من خلالها عن الفائزين بالمسابقات والجوائز. وقال محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة:

تتجه أنظار العالم خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة إلى الإمارات، لا سيما وأنها تتصدر قائمة الوجهات السياحية العالمية الأكثر استقطاباً للزوار القادمين من الخارج، بفضل تنوع وجهاتها السياحية والترفيهية، وتضم أكبر مراكز التسوق والترفيه على مستوى المنطقة، لذلك حرصنا هذا العام على إطلاق نسخة استثنائية من عروض الشارقة للتسوق تتوافق مع هذا المشهد، وتعزز مكانة الشارقة وجهة مفضلة للمواطنين والمقيمين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

موسم الأعياد

أكد عبدالعزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال أن عروض الشارقة تعد من أهم الفعاليات والمهرجانات المدرجة على أجندة قطاع تجارة التجزئة بالإمارة، لتزامنها موسم الأعياد ورأس السنة الميلادية، فضلاً عن أجواء الشتاء الذي يعد أجمل المواسم لزيارة الشارقة والاستمتاع بكل ما تقدمه من أفضل الأسعار والتخفيضات.

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