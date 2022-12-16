جمارك دبي تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع وفد تركي

المصدر: (دبي - وام)

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عقدت جمارك دبي اجتماعاً تنسيقياً مع وفد من القنصلية العامة للجمهورية التركية بدبي لبحث تعزيز العلاقات التجارية وتبادل الخبرات الجمركية بما يصب في مصلحة الجانبين.

وأكد محمد السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية المكلف بجمارك دبي، خلال استقبال الوفد أهمية اللقاءات المشتركة مع الهيئات الدبلوماسية والقنصلية لتطوير التعاون والارتقاء بمستويات التبادل التجاري. وتطرق اللقاء إلى حجم التبادل التجاري بين إمارة دبي وتركيا والذي شهد ارتفاعاً في الفترة الأخيرة بما يعكس تميز العلاقات المتبادلة.

وأضاف السويدي، أن التعاون بين جمارك دبي والملحق التجاري في القنصلية التركية بهدف تبادل المعلومات التجارية من شأنه أن يسهم أكثر في تعزيز التجارة بين الجانبين، ويساعد على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، ويسهل حركة سلاسل التوريد، ويشجع رجال الأعمال على المزيد من الاستثمار واستقطاب استثمارات جديدة. حضر اللقاء الذي عقد في المقر الرئيسي لجمارك دبي يونس كلبت مدير أول إدارة خدمة العملاء بإدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي، ومريم المهيري مدير قسم العلاقات الخارجية إدارة الاتصال المؤسسي.

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