40 جهة عارضة من 14 دولة تشارك بـ«إيكوويست»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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تقام فعاليات معرض ومنتدى إيكوويست 2023 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، في الفترة بين 16 و18 يناير 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة 40 جهة عارضة من 14 دولة.

وأكد المهندس علي الظاهري، مدير عام شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة، خلال مؤتمر صحافي، أن معرض إيكوويست منصة رائدة تجمع الخبراء والمختصين في مجال إدارة النفايات وإعادة تدويرها من مختلف دول العالم لتوفر لهم الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، بما يسهم في الوصول إلى أفضل سبل إدارة النفايات، واستثمارها في الصناعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الظاهري: نتطلع من خلال «إيكوويست» إلى نقل تجربة الإمارات إلى العالم، فضلاً عن تبادل الخبرات مع مختلف الجهات المشاركة في المعرض حول أفضل الممارسات والتقنيات المتطورة في مجال إدارة النفايات والعمل معاً على إحداث تغيير إيجابي يخدم مستقبل البشرية.

13 اتفاقية

وأوضح المهندس علي الظاهري لـ«البيان»، أن المعرض سيقام على مساحة 1431 متراً مربعاً، بمشاركة 14 دولة هي: السعودية، صربيا، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، الدنمارك، الهند، الجزائر، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، قبرص.

إضافة إلى دولة الإمارات. وسيتم توقيع نحو 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الجهات المحلية والدولية الرائدة في هذا القطاع، بهدف دعم جهود ومشاريع «تدوير» على المستوى المحلي، وأخرى لدعم الجهود المعرفية والتوعوية في مجالات البيئة والصحة والسلامة المجتمعية والمهنية، وغيرها لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة من الشركة والبلديات المحلية والأطراف المعنية والشركاء.

جدول أعمال

ويركز جدول أعمال المعرض والمنتدى على الدور الريادي لدول التعاون في تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الدائري مع تسليط الضوء على دور إمارة أبوظبي في هذا المجال، حيث سيمنح المشاركين فرصة التعرف على المنهجية المبتكرة التي تعتمدها دول مجلس التعاون الخليجي في إدارة النفايات المستدامة، إلى جانب الحلول المصممة لمواجهة أزمة النفايات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والتي من المتوقع أن تتضاعف بنحو 255 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050 في ظل التوسع الحضري المتزايد، وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي. ويسلط «إيكوويست» الضوء على مصادر الإيرادات وفرص الاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الدائري للشركات الناشئة والحالية في قطاعات مختلفة.

ويشمل برنامج المنتدى كلمات رئيسية ودراسات حالة وجلسات حوارية تتناول بالتفصيل المنهجيات المبتكرة والفاعلة لإيجاد قيمة جديدة من النفايات، والاستفادة من التكنولوجيا في إدارة النفايات، كما يبحث «إيكوويست» وضع استراتيجيات تحويل النفايات من المكبات.

استدامة

تستعرض شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» خلال المعرض أفضل الممارسات ضمن مبادرات الاستدامة، بما فيها المعالجة المتطورة للنفايات الخطرة، واستبدال حاويات النفايات، وإطلاق المزادات الإلكترونية لبيع النفايات القابلة لإعادة التدوير، ودعم مراكز جمع النفايات السكنية والزراعية والنفايات القابلة لإعادة التدوير.

كما تقدم الشركة عرضاً للمنتجات المصنوعة من النفايات المعاد تدويرها من مخلفات الهدم والبناء، والمخلفات الزراعية والحيوانية، إضافة إلى ذلك، تنظم الشركة على هامش «إيكوويست» جلسة حوارية بعنوان «المرأة في مجال الإدارة المستدامة للنفايات»، كما تتضمن الفعاليات تنظيم منتدى «إدارة النفايات في الإمارات ودول مجلس التعاون».

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