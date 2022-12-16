مذكرة تفاهم بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«راكز»

المصدر: (دبي - وام)

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وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) لدعم مسار الإمارة نحو التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز التجارة الخارجية غير النفطية.

تأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود شركة الاتحاد لائتمان الصادرات المستمرة لدعم استراتيجية رأس الخيمة لتعزيز أنشطتها التصديرية المزدهرة. كما قامت الاتحاد لائتمان الصادرات في نوفمبر 2022 بتسهيل معاملات تجارية غير نفطية مضمونة بقيمة 261 مليون درهم للشركات العاملة في الإمارة.

وقع المذكرة رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وستوفر الاتحاد لائتمان الصادرات لأعضاء «راكز» من خلال هذه الشراكة إمكانية الحصول على تمويل التجارة المرن المدعوم من الدولة، كما ستوفر لهم معلومات عن السوق من خلال الندوات وورش العمل لدعم أهداف توسع نطاق أعمالها في الخارج.

وستقوم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتعيين خبير متخصص في تأمين الائتمان التجاري في رأس الخيمة لتلبية احتياجات أعضاء راكز من حلول التصدير. ومن جانبها، ستقوم راكز بتسهيل عمليات تطبيق حلول الاتحاد لائتمان الصادرات وإنشاء مكتب دائم ضمن مقرها من أجل تقديم خدمات الاتحاد لائتمان الصادرات لأعضائها.

قال رامي جلّاد، إن الشراكة تأتي تماشيًا مع استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات لتعزيز أطر العمل المشترك وجعل رأس الخيمة وجهة استثمارية عالمية رائدة وأنشطة التصدير محركًا رئيسياً لاقتصادها.

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