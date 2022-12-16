غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً في تركيا

المصدر: دبي ـ البيان

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قام ممثلون عن غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ومسؤولون من الإمارات وتركيا بقص الشريط لافتتاح المكتب التمثيلي الدولي للغرفة في إسطنبول.

ويوفر المكتب قنوات جديدة للتعاون والتنسيق الاقتصادي بين شركات الإمارات وتركيا، مع التركيز على بناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة.

حضر الافتتاح سعيد الظاهري، سفير الإمارات لدى تركيا؛ عمر خان، المدير التنفيذي، المكاتب الخارجية - غرفة دبي العالمية؛ حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية بغرف دبي؛ طارق تميمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تميمي للاستشارات؛ وخالد آل علي، المدير الإقليمي - الشرق الأوسط وأفريقيا، غرفة دبي العالمية.

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