«منصة أبوظبي للأعمال» توسع نطاق خدماتها

المصدر: أبوظبي ـ وام

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وسعت «منصة أبوظبي للأعمال»، نطاق الخدمات التي تقدمها لتمكين رواد الأعمال والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو والازدهار في هذا القطاع الحيوي والمساهمة في التنمية المستدامة.

ودشنت المنصة - التي أطلقت العام الماضي وتعد ثمرة للتعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وديونز فينشرز، التابعة لميديا كويست بيزنس - سلسلة من البرامج التعليمية المتاحة على شبكة الإنترنت لتزويد رواد الأعمال والشركات الناشئة بإرشادات لدعم رحلتهم في مجال الأعمال.

وتسلط هذه السلسلة الضوء على الشركات الناجحة وأهم المهارات اللازمة لمزاولة الأعمال وتنميتها، حيث تتيح الحلقات الخاصة ببرنامجي Pin the Pitch وScale-Up Insider أفضل طرق طرح المشاريع، وأفكاراً عن إدارة العمليات للمشاريع الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي يقوم بتقديمها خبراء في هذه المجالات.

وتم تطوير تجربة المستخدمين والمشرفين والشركاء في «منصة أبوظبي للأعمال»، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد المستخدمين النوعيين إلى أكثر من 17 ألف مستخدم للاستفادة من الخدمات المتنوعة في المنصة لتأسيس ومزاولة أعمالهم.

وتوفر المنصة تحديثات عن المبادرات والبيانات وأفضل الممارسات التجارية عبر توفير محتوى تعليمي متنوع، وتطبيق استراتيجيات وتقنيات تم اختبارها في السوق من خلال الشراكات مع بيوت الخبرة والشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى التواصل النشط والفعال مع مكونات قطاع الأعمال، بما في ذلك الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والمستثمرين.

وقالت موزة الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: نجحت المنصة منذ إطلاقها في تحقيق العديد من الإنجازات لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منذ تطوير الفكرة إلى مزاولة الأعمال، ونحرص على تطوير القطاع كونه يمثل أحد القطاعات الحيوية التي تسهم بدور مهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي.

وأضافت: أطلقت الدائرة العديد من المبادرات لتحسين منظومة الأعمال، وتحفيز رواد الأعمال عبر تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف والمتطلبات لمزاولة الأعمال، وتمكين التكامل السلس للخدمات الحكومية، ونعتقد أن إضافة خدمات جديدة في منصة أبوظبي للأعمال سيساعد رواد الأعمال للانتقال للمرحلة التالية من رحلة النجاح».

وتعتزم منصة أبوظبي للأعمال تطبيق المزيد من التحسينات والتطويرات عبر إضافة المزيد من الخدمات والشركاء من القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة.

تركيز

تركز المنصة على التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لدعم الشركات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتواصل مع نخبة من المشرفين المتخصصين في مجالات مختلفة لتقديم الإرشادات اللازمة بشأن المواضيع والقضايا والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال في مختلف مراحل المشروع، وارتفع عدد المشرفين من الخبراء الذين يقدمون الإرشادات لرواد الأعمال بشكل مباشر إلى 35 مشرفاً.

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