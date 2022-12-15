ماجد الفطيم وستاندرد تشارترد يطلقان أول برنامج لتمويل سلاسل التوريد المستدام بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة ماجد الفطيم للتجزئة، مشغل امتياز كارفور في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وبنك ستاندرد تشارترد، إطلاق أول برنامج لتمويل سلاسل التوريد المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتيح البرنامج، الذي صممه بنك ستاندرد تشارترد، لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، فرصة لتحفيز شركائها من الموردين، لتحسين أدائهم ومؤشراتهم المستدامة، بالإضافة إلى معالجة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة الرئيسة داخل سلسلة التوريد.

وسيعمل كل من «ماجد الفطيم» وبنك ستاندرد تشارترد، مع مجموعة متنوعة من موردي كارفور الأكثر نشاطاً في دولة الإمارات، لتقديم برنامج تجريبي يسبق الإطلاق الرسمي للبرنامج، الذي سيغطي مجموعة واسعة من الفئات المعروضة في كارفور.

ويأتي البرنامج في إطار تأكيد «ماجد الفطيم»، على تبني وتطبيق مبادئ الاستدامة، حيث سيحظى الموردون الذين يستوفون شروط معايير الاستدامة، ومن بينها، استخدام معدات موفرة للطاقة، والمركبات الموفرة لاستهلاك الوقود، وخفض إنتاج النفايات، بشروط تمويل تفضيلية. كما سيعمل هذا البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، على تعزيز التزام «ماجد الفطيم» بدعم الاقتصادات المحلية والمنتجين والموردين في الأسواق التي توجد فيها. وتقوم «ماجد الفطيم» حالياً، بتوريد أكثر من 80 % من منتجاتها من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للتجزئة»: الإعلان خطوة هامة لشركة ماجد الفطيم، حيث يجمع بين جانبين أساسيين من مسؤولياتنا تجاه المجتمعات التي نعمل فيها، والتي تتمحور حول دعم موردينا، ودفع برنامجنا الخاصّ بالاستدامة. فنحن نعتبر موردينا شركاء لنا، نعمل معهم لتحقيق فائدة ثلاثية تنعكس على أعمالنا، وعلى موردينا وعلى عملائنا أيضاً. ومن خلال هذا البرنامج المبتكر، سنعمل على تحفيز موردينا لتبني ممارسات الاستدامة في جميع عملياتهم.

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات: يسعدنا إطلاق هذا البرنامج، الذي يحفز الاستدامة مع أحد عملائنا الرائدين في دولة الإمارات، خاصة أنه يتماشى مع أجندتنا للاستدامة، ويضع علامة فارقة رئيسة لدور القطاع الخاص في تحقيق استراتيجية الحياد المناخي 2050 للإمارات.

ويعتمد برنامج تمويل سلاسل التوريد المستدام على الشراكات الناجحة السابقة بين ماجد الفطيم وستاندرد تشارترد، والذي يضم برنامج تمويل سلاسل التوريد، ليوفر الدعم التمويلي للموردين المحليين، بالإضافة إلى أول قرض مستدام لشركة ماجد الفطيم، وعدد من إصدارات السندات والصكوك الخضراء.

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