«برج العرب» يحتفل بمهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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كشفت تجربة «داخل برج العرب» عن إطلاق مجموعة من الباقات الاحتفالية الجديدة بمناسبة مهرجان دبي للتسوق، حيث تتيح للزوار الاستمتاع بإطلالات خلابة على الخليج العربي ومشاهدة عروض الألعاب النارية التي تعلن افتتاح المهرجان.

وتوفر الجولة لمحبي التجارب الفريدة في 15 ديسمبر فرصة استكشاف أسرار الفندق الفاخر والتلذذ بأشهى خيارات المأكولات والمشروبات في لاونج أوما.

ويمكن للزوار مشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة تضيء السماء فوق مياه الخليج العربي أثناء الاستمتاع بالكوكتيلات المنعشة والكابتشينو المطعم بنكهة الذهب، وذلك من خلال حجز إحدى باقات المشروبات الشاملة.

ويحظى المشاركون في هذه التجربة الاستثنائية بفرصة الاستمتاع بالمشاهد الخلابة وتعلّم الكثير وسط أجواء غير مسبوقة من المتعة، كما تتيح الجولة استكشاف أرجاء الفندق الشهير بهندسته المعمارية الفريدة وتصميمه المبتكر ومساحاته الداخلية الفسيحة، وتوفر للأحبة الصغار فرصة المشاركة بالأنشطة التفاعلية من خلال شاشات الواقع الافتراضي والأكواريوم الرقمي.

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