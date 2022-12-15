تعاون تجاري واستثماري بين غرفة الشارقة وباكستان

المصدر: الشارقة - البيان

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة باكستان لدى الدولة، سبل تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين الجانبين، بما يسهم في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة من الشراكات لدى مجتمعي الأعمال في الشارقة وباكستان.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقر الغرفة، فيصل نياز ترمذي، سفير باكستان لدى الدولة والوفد المرافق له، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، إلى جانب ممثلين عن السفارة الباكستانية لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين.

وتم خلال اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة وزيادة حجم المبادلات التجارية، وتنمية العلاقات بين مجتمعي الأعمال لدى البلدين من خلال العمل على عقد فعاليات وملتقيات مشتركة تجمع رجال الأعمال للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون والشراكة بين المستثمرين.

وقال عبد الله سلطان العويس إن علاقات التعاون الوثيقة بين الإمارات وباكستان تشهد تطوراً ونمواً ملموساً بفضل دعم وحرص القيادة الرشيدة في البلدين على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يتيح المجال لدى الجانبين لوضع خطط العمل واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين الشارقة وباكستان بما يُسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائهم في باكستان، ودفعها إلى مراحل تلبي تطلعات الجانبين.

وأكد حرص الغرفة على توفير التسهيلات للشركات الباكستانية الراغبة بالاستثمار في الشارقة، بما يضمن لها الاستفادة من موقع الشارقة الاستراتيجي والتوسع في أسواق المنطقة، داعياً السفارة إلى دراسة إمكانية إطلاق معرض متخصص بالمنتجات الباكستانية في مركز إكسبو الشارقة، بهدف الترويج للصناعات الباكستانية والتعريف بالفرص والمزايا الاستثمارية الخاصة بباكستان.

من جانبه، أشاد فيصل نياز ترمذي بالمكانة الرائدة لإمارة الشارقة في قطاع الأعمال ومسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها، معرباً عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع إمارة الشارقة في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري، مؤكداً الاهتمام بجذب المستثمرين الإماراتيين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الباكستانية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية بين قطاعي الأعمال الإماراتي والباكستاني، معرباً عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ولجهودها في خدمة مجتمع الأعمال ولما أبدته من حرص على تعزيز علاقات التعاون مع رجال الأعمال في باكستان، موجهاً الدعوة للغرفة للمشاركة في المعرض التجاري الدولي في باكستان المزمع عقده في فبراير 2023.

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