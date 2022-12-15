شراكة بين «تريدلنغ» و«ويو بنك» لدعم نمو الشركات الصغيرة بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «تريدلنغ»، السوق الإلكترونية المبتكرة والموجهة لمعاملات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع شراكة مع «ويو بنك»، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، للاستفادة من تطبيق «ويو بيزنس» المصرفي المتخصص والموجه للأعمال التجارية. وتهدف الشراكة الفريدة من نوعها إلى سد الفجوة المصرفية وطرح باقة من الحلول المصرفية المبتكرة المخصصة للتجار، بما يسمح للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالحصول على الاعتمادات رقمياً.

ويهدف التطبيق إلى طرح الجيل المقبل من الحلول المصرفية المبتكرة والقائمة على البيانات والتحليلات الدقيقة. وتعمل مزايا التخصيص التي يزخر بها التطبيق على دمج الخدمات المتمحورة حول احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل سلاسة، بما يسهم في إعادة رسم متطلبات الخدمات المصرفية للشركات في العصر الرقمي.

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 94% من إجمالي الشركات العاملة في الإمارات، وتسهم بما يزيد على 50% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ويمكن للشركات التي تعمل ضمن منظومة «تريدلنغ»، وتسجل اشتراكها في البنك من خلال تطبيق «ويو بيزنس» عن طريق منصة تريدلينغ دوت كوم، الحصول على عروض حصرية على التطبيق المصرفي بموجب هذه الشراكة.

وقع على مذكرة التفاهم ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة «تريدلنغ»، وبراتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «ويو بيزنس»، بهدف ترسيخ الشراكة الجديدة لمساعدة الشركات الصغيرة في المنطقة على رقمنة احتياجاتها المصرفية والحصول على العديد من المزايا الأخرى.

وقال ماريوس سيافولا: تتسم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الإماراتي. ومع مواصلة هذه الشركات تطورها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يسرنا في تريدلنغ توقيع هذه الشراكة مع «ويو بنك» لما فيه خير المنطقة بالكامل.

من جانبه، قال براتيك فاهي: يسرنا توقيع الشراكة مع تريدلنغ والحصول على فرصة الوصول إلى قاعدة العملاء الواسعة لديهم وتزويدهم بحلول الإدارة المالية المتقدمة التي يوفرها تطبيق «ويو بيزنس». وتتمثل رسالتنا في «ويو» بتبسيط الخدمات المصرفية لمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذا نعمل على وضع معايير جديدة لقطاع الخدمات المصرفية من خلال تزويد هذه الشركات بالعروض التي تضمن نموها وتراعي التحديات الماثلة أمامها. ونحن نتطلع إلى دعم عملاء تريدلنغ ومنحهم فرصة الاستفادة من هذه التجارب الاستثنائية.

[خلال توقيع اتفاقية الشراكة]

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