«الأنصاري للصرافة» تنال لقب «الشركة الصديقة للمستهلك»

المصدر: دبي - البيان

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حازت «الأنصاري للصرافة» على لقب «الشركة الصديقة للمستهلك» من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة في حكومة دبي، وذلك إثر تفوقها في التقييم الأول من نوعه على مستوى المنطقة للمعايير الصديقة للمستهلك، والذي أجراه خبراء من إدارة حماية المستهلك في الدائرة.

وحققت الشركة نتيجة بلغت 100% ضمن معياري «تجربة ما قبل البيع» و«الالتزام بالقوانين واللوائح». ويعتبر هذا الاعتماد بمثابة تكريم وتقدير لكفاءة استراتيجية إدارة العملاء لدى الشركة والتي تولي أهمية بالغة لتميز الخدمات المقدمة للعملاء. وفي إطار هذه الاستراتيجية، حددت الشركة أهدافاً متمحورة حول العملاء، يتم قياسها من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية التي تشمل مستويات رضا العملاء، ومعدلات اكتساب العملاء الجدد، ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء، وأداء مركز الاتصال وفعالية حل الشكاوى، وغيرها.

علاوة على ذلك، حصلت الشركة على نسبة تزيد على 98% في معدلات رضا العملاء استناداً إلى آراء أكثر من 3 ملايين عميل، مما يعزز نهجها المرتكز على العملاء وتلبية احتياجاتهم. كما يعد تطبيق «الأنصاري للصرافة» للهاتف المحمول من بين الأفضل في فئته، حيث يتم تصنيفه بدرجة 4.8 من أصل 5 في كل من «جوجل بلاي» و«آبل ستور». ويعكس هذا اللقب سياسة الشركة الواضحة المعالم في تواصلها وتفاعلها مع العملاء والتي تضمن الارتقاء بتجربتهم بكل مراحلها وتعزيز سلاستها وسهولتها، بما في ذلك خدمات ما قبل البيع والتعاملات المالية وخدمات ما بعد البيع.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في «الأنصاري للصرافة»: نحرص في الشركة على تعزيز معدلات رضا شبكتنا الواسعة من العملاء بوصفه مبدأ توجيهياً في جميع عملياتنا، ونسعى إلى تلبية احتياجاتهم بفعالية وتطوير تجربتهم من خلال توفير الخدمات المتميزة ذات القيمة المضافة. ويعمل 70% تقريباً من موظفي شركتنا في مجال خدمة العملاء، ويتم تنظيم العديد من الدورات التدريبية لتطوير مهاراتهم وضمان أعلى معايير الخدمة. ونفخر بنيل لقب «الشركة الصديقة للمستهلك» من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة، ونؤكد سعينا المستمر لتعزيز وتنويع خدماتنا وتطوير جميع مراحل تجربة العملاء.

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