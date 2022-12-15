«الهلال للمشاريع الناشئة» تنضم لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «الهلال للمشاريع الناشئة»، منصة الهلال للمشاريع المختصة برأس المال الاستثماري المؤسسي، عن شراكتها مع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، لدعم الدورة السادسة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2022»، والذي يقام يومي 17-18 ديسمبر الجاري، في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار».

ويهدف المهرجان، الذي يقام هذا العام تحت شعار «حيث ننتمي»، إلى توفير منصة ينخرط فيها رواد الأعمال والمبدعون وصانعو التغيير، بهدف إحداث التأثير من خلال التعاون وابتكار الأفكار الخلّاقة.

ويوفر المهرجان السنوي الرائد، تجربة تفاعلية لقادة الأعمال وصناع التغيير والمبدعين والمستثمرين، للتواصل وتبادل خبراتهم، من خلال ورش العمل والجلسات النقاشية الملهمة التي تُقام على مدار يومين. ويستضيف المهرجان أيضاً مجموعة متنوعة من الأنشطة والنقاشات، التي تهدف إلى تزويد رواد الأعمال الطموحين بالمعرفة، والأدوات الضرورية لتوجيه أعمالهم نحو النجاح.

وقالت غادة عبد القادر نائبة رئيس أولى في الهلال للمشاريع: يعد مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، داعماً أساسياً لتحفيز منظومة الشركات الناشئة، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي ترتقي بريادة الأعمال والابتكار في جميع أنحاء المنطقة. ونحن نتطلع إلى المشاركة والتواصل مع الشركات الناشئة، التي تسعى إلى مواجهة أكبر التحديات التي تواجه العالم، بما فيها تغير المناخ والاستدامة والمساواة.

وستشارك غادة عبد القادر في جلسة نقاشية بعنوان «النساء المستثمرات وتأثيرهنّ على قطاع الشركات الناشئة»، إلى جانب شيخة المهيري رئيس مجلس الإدارة، والشريك الخاص المحدود لشركة «تي آند تيم فينتشر كابيتال بارتنرز»، وأولجا فلمنج، مستثمرة ورائدة أعمال.

وبصفتها الشريك المؤسس والداعم لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، تلتزم «الهلال للمشاريع الناشئة» بدعم رواد الأعمال وتطوير بيئة متكاملة تشجع على الابتكار. وستقوم «هاتش آند بوست فينتشرز»، الحاضنة المشتركة بين «الهلال للمشاريع الابتكارية»، و«هاتش آند بوست»، بعرض أحدث أعمال محفظتها، ومن بينها «وورلد أوف فارمينغ»، وهي شركة إماراتية محلية، تعمل في مجال التقنيات الزراعية، وتبتكر حلولاً زراعية ذكية لمساعدة ودعم تحديات الأمن الغذائي، وجعل القطاع أكثر استدامة، و«بريك برد»، المنصة التي تقدم للعملاء تجربة خاصة لتناول الطعام في ملتقيات الموائد المنزلية، بالإضافة إلى تسهيل التواصل بين الأشخاص الذين يتشاركون شغف تناول الطعام، ورواد الأعمال في مجال الطعام. ويتضمن المهرجان أيضاً، العديد من المنصات التي تتيح لأصحاب الشركات الناشئة، فرصة عرض مشاريعهم أمام مجموعة من ممثلي كبرى الشركات والمستثمرين.

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