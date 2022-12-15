ليلة رأس السنة تنتصف 7 مرات في القرية العالمية!

المصدر: دبي - البيان

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تحتفي القرية العالمية بالعام الجديد مع ضيوفها على نحو مميز هذا العام، حيث ستشاركهم بهجة دخول العام الجديد 7 مرات بالتزامن مع 7 دول مختلفة حول العالم.

ومع كل احتفال بدخول العام الجديد في كل من الدول السبع، سيتزامن ذلك مع عدّ تنازلي خاص على المسرح الرئيسي في القرية العالمية، وعروض مذهلة للألعاب النارية التي ستضيء سماء الوجهة. تبدأ الاحتفالات الساعة 8 مساءً، بالتزامن مع رأس السنة الجديدة في الفلبين، ثم تايلاند في الساعة 9 مساءً، وبنغلاديش في الساعة 10 مساءً، والهند في الساعة 10:30 مساءً، وباكستان في الساعة 11 مساءً، وتكون أضخم الاحتفالات عند انتصاف الليل في الإمارات، وأخيراً مع تركيا في الساعة 1 بعد منتصف الليل.

وقال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: «ندعو الجميع للتوجه إلى القرية العالمية يوم 31 ديسمبر مع العائلة والأصدقاء لقضاء ليلة رأس سنة جديدة بخلاف غيرها. ليلتنا في القرية العالمية ستنتصف 7 مرّات، والاحتفالات ستستمر طوال الأمسية، والعروض الرائعة لن تتوقف على المسرح الرئيسي وفي جميع أرجاء الوجهة وحتى في السماء. أروع الأوقات ستكون بانتظار ضيوف القرية العالمية في ليلة ستتركهم مع ذكريات لا تنسى».

وبالإضافة إلى فعاليات الترفيه الممتعة والألعاب النارية الساحرة، يمكن للضيوف استكشاف 27 جناحاً تستضيفها الوجهة، تمثل أكثر من 90 ثقافة من أنحاء العالم. كذلك يمكنهم الاستمتاع بتجارب تسوق مميزة من خلال أكثر من 3,500 منفذ تسوّق، وما يزيد على 250 منفذاً متنوعاً لتناول أشهى المأكولات، بالإضافة إلى الوجهات الترفيهية الجديدة، وجولات الركوب الشيقة في كرنفال™، وجميعها ستجعل من الاحتفالات بليلة رأس السنة في القرية العالمية أمسية رائعة لا تُنسى.

وسيقتصر الدخول إلى القرية العالمية 31 ديسمبر على العائلات والسيدات فقط، حيث ستفتح البوابات الساعة 4 عصراً وقد تم تمديد ساعات العمل حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل، ليتسنى للضيوف الاستمتاع بجميع الاحتفالات التي تقدمها القرية العالمية بمناسبة قدوم العام الجديد.

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