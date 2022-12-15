1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 468 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم منها 67 مبايعة للأراضي بقيمة 363.83 مليون درهم و401 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.03 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 102 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 53 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 206 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 259.89 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 63.88 مليون درهم و70 رهن فلل وشقق بقيمة 196.01 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 56 مليون درهم وأخرى في منطقة نايف بقيمة 30 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 65 هبة بقيمة 109.6 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 44 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 31 مليون درهم.



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